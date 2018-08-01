Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu
Kırklareli'nde sit alanda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde sit alanda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde 1. derece koruma altındaki alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, S.A, A.Ö, E.Y, İ.K, U.K, M.K. ve S.Ç'yi kazı yaparken yakaladı.
Şüphelilerin bölgede 2 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde çukur kazdıkları görüldü.
Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.