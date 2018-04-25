Kırklareli'nde Kaçak Kazı İddiası
Vize ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Vize ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, V.A, E.D, T.Ş. S.Y, M.T, M.B. ve M.Ç'yi kazı yaparken yakaladı.
Şüphelilerin 1,5 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde bir alan kazdıkları tespit edilirken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.