Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda bir kişi yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda bir kişi yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde 24 litre kaçak içki ele geçirildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde 24 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırıkköy köyünde kaçak içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler R.M. idaresindeki otomobili köy içerisinde durdurarak arama yaptı.

Aramada araç içerisinde saklanmış 24 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili R.M. gözaltına altına alındı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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