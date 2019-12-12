Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

12.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:06
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, N.O'nun evinde içki imalatı yaptığı, H.A, F.A. ve H.Y'nin kaçak içki satışı gerçekleştirdiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramada 56 şişe kaçak içki ve 191 litre sahte içki ele geçirildi.

N.O, H.A. ve F.A gözaltına alındı.

H.Y'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA
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