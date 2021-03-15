Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
15.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:42
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Turgutbey köyünde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 150 litre kaçak içki buldu.
Gözaltına alınan araçtaki 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran