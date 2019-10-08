Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

08.10.2019 16:50

Kırklareli'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştiren jandarma ekipleri, 42 litre kaçak içki, kırmızı et ve paketli gıda ürünleri ele geçirdi.



Kırklareli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Babaeski ilçesinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Jandarma ekiplerinin araçta gerçekleştirdiği aramada 42 litre kaçak içki, 10 kilo kırmızı et, 16 kilo sucuk, 172 paket çeşitli gıda ürünü ele geçirildi. Araç sürücüsü S.M. gözaltına alındı. S.M. emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatı ile serbest bırakılırken, kaçak ürünlere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA