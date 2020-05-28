Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele sürüyor
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanmaya karşı denetimlerine devam ediyor.
28.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:03
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanmaya karşı denetimlerine devam ediyor.
Ekipler, ihbar üzerine Kofçaz ilçesinde yaptığı kontrolde av sezonu dışında tavşan avlayan şüpheliyi yakaladı.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine, denetimlerinin gece gündüz sürdüğünü söyledi.
Kaçak avcılıkla mücadeleyi önemsediklerini ifade eden Deniz, ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: AA