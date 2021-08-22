Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele
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Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele

Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.

Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti. Usulsüz olarak avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari para cezası uyguladı.

Av sezonunun açılması ile ekiplerin denetimlerine ağırlık vereceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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