Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü AA muhabirine belirtti.

Denetimlerde usulsüz avlanan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını ifade eden Deniz, duyarlı vatandaşlara da teşekkür etti.

Ekiplerin özellikle gece kaçak avlananların peşinde olduğunu vurgulayan Deniz, bir hafta içerisinde 7 kişiye işlem yapıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA