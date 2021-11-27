Kırklareli'nde kaçak avcıların baraj gölüne serdiği ağlar drone ile tespit edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaçak avlanmak amacıyla baraj gölüne serilen ağlar, drone ile tespit edilerek jandarma tarafından toplandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kayalı Barajı'na yasak olduğu halde ağ serildiği bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla barajda bot ve drone ile denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde baraja serilen ağlar toplandı, ağlara takılan balıklar suya bırakıldı.

Ekipler ağları baraja seren şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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