Kırklareli'nde kablo hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde kablo hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde kablo hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde kablo hırsızlığına karşı düzenlenen operasyonda 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde kablo hırsızlığına karşı düzenlenen operasyonda 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla, Akalar, Doğu, Kocahıdır ve Bademlik Mahallelerinde artan kablo hırsızlığına karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kablo hırsızlığı olan mahallelerde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucu ekipler şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheliden C.T. ile İ.K. yakalanırken diğer şüpheli S.K.'nın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde kablo hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title