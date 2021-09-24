Kırklareli'nde jeotermal kaynak arama sahası ihalesi yapılacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin merkez ilçesinde bulunan bir jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Kırklareli Özel İdaresinin konuyla ilgili ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, merkez ilçeye bağlı Asılbeyli köyü sınırlarında bulunan geçici teminat bedeli 35 bin 590 lira, muhammen bedeli 1 milyon 186 bin 336 lira olan jeotermal kaynak arama sahası 3 yıllığına açık teklif usulü yoluyla ihale edilecek.

İhale, 11 Ekim 2021 saat 10.00'da Kırklareli İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.