Kırklareli'nde jandarma ve polis ekipleri kadına şiddet konusunda bilgilendirildi - Haberler
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Kırklareli'nde jandarma ve polis ekipleri kadına şiddet konusunda bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'nde jandarma ve polis ekipleri kadına şiddet konusunda bilgilendirildi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında jandarma ve polis ekipleri bilgilendirildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında jandarma ve polis ekipleri bilgilendirildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı çalışanları ile İl Teknik Kurulu üyeleri bilgilendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eylem planı kapsamında tüm kurumlarda bilgilendirme faaliyetleri yapılacağı belirtildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde jandarma ve polis ekipleri kadına şiddet konusunda bilgilendirildi

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Haber: Kırklareli'nde jandarma ve polis ekipleri kadına şiddet konusunda bilgilendirildi - Haberler
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