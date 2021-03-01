Kırklareli'nde jandarma uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği paralarla "Evde kal" çağrısında bulundu
Kırklareli'nde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 3 bin 440 lira ile "evde kal" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 3 bin 440 lira ile "evde kal" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.
Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri Karamesutlu köyündeki trafik ve asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.
Aramada 54 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 4 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 440 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili 1'i Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, ele geçirdikleri paralarla "evde kal" yazarak vatandaşları salgına karşı uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran