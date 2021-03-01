Kırklareli'nde jandarma uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği paralarla "Evde kal" çağrısında bulundu
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Kırklareli'nde jandarma uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği paralarla "Evde kal" çağrısında bulundu

01.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:22
Kırklareli'nde jandarma uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği paralarla

Kırklareli'nde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 3 bin 440 lira ile "evde kal" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 3 bin 440 lira ile "evde kal" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.

Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri Karamesutlu köyündeki trafik ve asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.

Aramada 54 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 4 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 440 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 1'i Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, ele geçirdikleri paralarla "evde kal" yazarak vatandaşları salgına karşı uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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