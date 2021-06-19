Kırklareli'nde jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerine boğulma vakalarına karşı ilk yardım eğitimi verildi
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Kırklareli'nde jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerine boğulma vakalarına karşı ilk yardım eğitimi verildi

Kırklareli'nde jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerine boğulma vakalarına karşı ilk yardım eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde denizde boğulma olaylarının en aza indirilebilmesi için jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerine ilk yardım eğitimi verildi.

Kırklareli'nde denizde boğulma olaylarının en aza indirilebilmesi için jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerine ilk yardım eğitimi verildi.

Vali Osman Bilgin, Karadeniz'e sahili bulunan İğneada beldesindeki sertifika töreninde, yaz mevsiminde turizme yönelik alınacak tedbirler kapsamında, boğulma olaylarının önlenmesine ilişkin cankurtaran hizmeti veren veya sahillerde görev yapacak personele İl Sağlık Müdürlüğünce eğitimler verildiğini söyledi.

İğneada ve Kıyıköy beldelerinde yaz aylarında çok ciddi yoğunluk oluştuğunu ifade eden Bilgin, Karadeniz'de dip akıntısına bağlı olarak ciddi boğulma vakalarının yaşandığını vurguladı.

Boğulma vakalarına karşı tüm tedbirleri almaya çalıştıklarını anlatan Bilgin, "Burada görevlilerimize hem cankurtaran hem de ilk yardım eğitimleri verdik. İlk yardım çok önemli çünkü hayat kurtarıyor. Bu eğitimler sonrasında bu yaz bir kişinin hayatını kurtarmaya vesile olacaksak bu hepimiz için büyük mutluluktur." dedi.

Bilgin, boğulma olaylarına karşı jandarma ve zabıta görevlilerinin karadan, sahil güvenlik ekiplerinin ise denizden gerek ilk müdahale gerekse denetimlerini sürdüreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bilgin, eğitim alan 26 personele belgelerini verdi.

Kırklareli'nde jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerine boğulma vakalarına karşı ilk yardım eğitimi verildi
Kırklareli'nde jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerine boğulma vakalarına karşı ilk yardım eğitimi verildi
Kırklareli'nde jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerine boğulma vakalarına karşı ilk yardım eğitimi verildi
Kırklareli'nde jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerine boğulma vakalarına karşı ilk yardım eğitimi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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