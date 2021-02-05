Kırklareli'nde jandarma ekipleri ormanda kaybolan 2 kişiyi ayak izlerinden buldu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 kişi jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Longoz Ormanlarında E.B. (29) ve C.B'nin (28) kaybolduğu bilgisine ulaşan ekipler çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri kaybolan iki kişiye ait olduğunu değerlendirdiği ayak izlerini yaklaşık 15 kilometre takip etti.

Kayıp iki kişi Yeşilce köyüne yakın bir alanda bulunarak Demirköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran