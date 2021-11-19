Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, S.T, M.Ö, S.G, E.Ç. ve A.A'yı izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 4 bin 500 lira ceza uygulandı.
Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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