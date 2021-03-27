Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan zanlılardan 3'üne "sokağa çıkma kısıtlaması" cezası verildi
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Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan zanlılardan 3'üne "sokağa çıkma kısıtlaması" cezası verildi

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan zanlılardan 3'üne 'sokağa çıkma kısıtlaması' cezası verildi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 11 kişiden 3'üne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 11 kişiden 3'üne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesi ile Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, farklı zamanlarda 2 bölgede yaptığı çalışmada, 11 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüphelilerden 3'üne sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira ceza yazıldı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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