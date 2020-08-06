Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan kişi suçüstü yakalandı
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan kişi gözaltına alındı.
06.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:33
Kırklareli'nde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Domuz Kayalar Mevkinde düzenlediği operasyonda, Y.Y.T'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA