Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı
28.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:16
Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran