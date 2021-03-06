Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı
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Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

06.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:45
Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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