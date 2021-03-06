Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı
06.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:45
Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran