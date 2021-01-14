Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı
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Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

14.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:08
Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, kazı yaptıkları sırada T.T, E.Ö. ve A.Ö'yü suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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