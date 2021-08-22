Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
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Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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