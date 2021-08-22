Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran