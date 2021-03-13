Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
13.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:36
Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran