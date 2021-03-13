Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
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Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

13.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:36
Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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