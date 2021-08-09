Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyü ve Balkaya Kalesi mevkisinde N.B ve M.B'nin define aradığını tespit etti.

Ekipler tarafından suç üstü yakalanan şüpheliler, Vize İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İfadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İzinsiz kazıda kullanılan 4 bakır çubuk ve baltaya el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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