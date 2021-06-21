Kırklareli'nde izinsiz ekilen 975 kök haşhaş ele geçirildi
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Kırklareli'nde izinsiz ekilen 975 kök haşhaş ele geçirildi

Kırklareli'nde izinsiz ekilen 975 kök haşhaş ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir evin bahçesinde 975 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince bir evin bahçesinde 975 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinin Pancarköy köyünde G.A'nın evinin bahçesine izinsiz haşhaş ekimi yaptığını tespit etti. Bahçede yapılan aramada ekili halde 975 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Ekipler tarafından bitkilere el konulurken 1 şüpheli gözaltına alındı.

(Hüseyin Çanlı/ İHA)

Kırklareli'nde izinsiz ekilen 975 kök haşhaş ele geçirildi
Kırklareli'nde izinsiz ekilen 975 kök haşhaş ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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