Kırklareli'nde istihdam toplantısı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde, Vali Osman Bilgin başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, geçen yıl yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İş ve meslek danışmanları tarafından 18 bin 97 kişi ile danışmanlık görüşmesi yapıldığını belirten Babalıoğullu, 2 bin işveren, 686 engelli danışmanlığı ziyaretlerinde bulunulduğunu kaydetti.

Babalıoğullu, 217'si engelli olmak üzere 6 bin 75 kişinin İŞKUR aracılığıyla özel sektörde istihdam edildiğini bildirdi.

İstihdam garantili mesleki eğitim kursları taleplerinin değerlendirilerek karara bağlandığı toplantı kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.