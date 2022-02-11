Kırklareli'nde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
AA, Çınar Türkmen - Güncel
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Lüleburgaz ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde bir işyerinden duman çıktığını fark eden esnaf, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla söndürülen yangın nedeniyle işyerinde hasar oluştu.
AA / Çınar Türkmen - Güncel