KIRKLARELİ - İnternet ve telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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KIRKLARELİ - İnternet ve telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde ev ve iş yerlerinden internet ve telefon kablosu çalan 3 kişi gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ev ve iş yerlerinden internet ve telefon kablosu çalan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri Yayla, Akalar, Doğu ve Kocahıdır mahallelerinde artan kablo hırsızlıklarına yönelik çalışma yaptı.

Bu mahallelerdeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler S.K. (27), A.T. (20) ve N.Ç'yi (21) yakaladı.

Şüphelilerin internet ve telefon kablolarını plastik kısmından ayırmak için yaktıkları ve bakır kısımlarını hurdacılara sattıkları belirlendi.

KIRKLARELİ - İnternet ve telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - İnternet ve telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - İnternet ve telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - İnternet ve telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - İnternet ve telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - İnternet ve telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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