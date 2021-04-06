Kırklareli'nde ilkokul öğrencilerinden kitap bağışı kampanyası
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Kırklareli'nde ilkokul öğrencilerinden kitap bağışı kampanyası

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde ilkokul öğrencilerinden kitap bağışı kampanyası

Kırklareli'nde bir ilkokulun öğrencileri kitap bağışı kampanyası düzenledi.

Kırklareli'nde bir ilkokulun öğrencileri kitap bağışı kampanyası düzenledi.

Gaziosmanpaşa İlkokulunda sınıf öğretmenlerinden Buket Gövce yönetiminde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında 400 kitap toplandı.

Kitaplar Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki Kayapınar İstiklal İlkokuluna gönderildi.

Gövce, gazetecilere, öğrencilerin kampanyaya büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Kampanyaya destek veren öğrencilere teşekkür eden Gövce, bu tür kampanyaların öğrenciler üzerinde yardımlaşma ve dayanışma duygusunu da geliştirdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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