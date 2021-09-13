Kırklareli'nde İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Kırklareli'nde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Kalkan, Kovid-19 nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlamasının mutluluğunun yaşandığını söyledi.

İlköğretimin hayat boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temelinin atıldığı dönem olduğunu belirten Kalkan, bu zaman diliminin çocuklar açısından en verimli şekilde geçirilmesinin Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kalkan, il genelinde okul öncesinde 4 bin 593, ilkokulda 15 bin 306, ortaokulda 14 bin 140, ortaöğretimde 14 832 olmak üzere 48 bin 871 öğrencinin eğitim öğretim yılına başladığını sözlerine ekledi.