Kırklareli'nde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personeli taburcu edildi Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan UMKE personelinin taburcu edildiğini bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan UMKE personelinin taburcu edildiğini bildirdi.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından çalışmalarını Valilik Konağı'ndan sürdüren Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süre önce koronavirüs test sonucu pozitif çıkan UMKE personeli Selin Telo'nun Kırklareli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını belirtti.

Telo'nun 14 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini bildiren Vali Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"İlk vakamız taburcu oldu. Göğüs hastalıkları uzmanlarımız, İl Sağlık Müdürümüz, Başhekimimize, ilimizde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personelimiz Selin Hanım'ın tedavisinde gösterdikleri gayretlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selin Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evde kal Kırklareli, hep birlikte bu süreci aşacağız."

Kaynak: AA