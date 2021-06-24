Kırklareli'nde İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplandı
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Kırklareli'nde İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplandı

Kırklareli'nde İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısı Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Kırklareli İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısı Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Kırklareli İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Haziran ayı toplantısı, Vali Osman Bilgin'in başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımlarıyla video konferans yöntemi ile yapıldı. Gerçekleşen İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplantısında bir önceki Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu kararları değerlendirilerek, ilgili kuruluşlarca yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde İl Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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