Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tam kapanma süreci nedeniyle il genelinde uygulanacak "Dinamik denetim süreci", son durum, alınan tedbirler ve yapılan denetimler değerlendirildi.
Bilgin, dinamik denetim sürecine ağırlık verileceğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran