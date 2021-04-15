Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
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Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısmi kapanma süreci nedeniyle il genelinde uygulanan "Dinamik denetim süreci", son durum, alınan tedbirler ve yapılan denetimler değerlendirildi.

Bilgin, dinamik denetim sürecine ağırlık verileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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