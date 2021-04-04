Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci nedeniyle il genelinde uygulanan "Dinamik denetim süreci", son durum, alınan tedbirler ve yapılan denetimler değerlendirildi.
Bilgin, dinamik denetim sürecine ağırlık verileceğini ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran