Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
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Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

04.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:26
Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci nedeniyle il genelinde uygulanacak "Dinamik denetim süreci", son durum, alınan tedbirler ve yapılan denetimler değerlendirildi.

Bilgin, "Dinamik denetim süreci"ne ağırlık verileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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