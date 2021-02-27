Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde il genelindeki son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve salgın ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler değerlendirildi.

Bilgin, salgına karşı tüm vatandaşların biraz daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran