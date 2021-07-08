Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 yılı Toplantısı Vali Osman Bilgin başkanlığında yapıldı.

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 yılı Toplantısı Vali Osman Bilgin başkanlığında yapıldı.

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 yılı Toplantısı vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, il müdürleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılımıyla Rektörlük Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Vali Osman Bilgin'in başkanlığında yapıldı. Vali Bilgin gerçekleşen toplantıda, Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev alanına giren kamu projelerini sıkı bir şekilde takip etmesinin önemi vurgulayarak, kamu projelerinde etkinlik, hız ve bitiriciliğin çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kurum müdürleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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