Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
22.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:42
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yasemin Burlu idaresindeki 39 AJ 822 plakalı otomobille Mehmet Küçük yönetimindeki 39 LE 262 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
Kazada sürücülerle 39 AJ 822 plakalı araçta bulunan Firdevs Burlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen