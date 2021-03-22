Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

22.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:42
Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yasemin Burlu idaresindeki 39 AJ 822 plakalı otomobille Mehmet Küçük yönetimindeki 39 LE 262 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücülerle 39 AJ 822 plakalı araçta bulunan Firdevs Burlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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