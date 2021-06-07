Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü öldü, diğeri yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü öldü, diğeri yaralandı.
Hasan Mert Akar (22) idaresindeki 34 YG 121 plakalı otomobil ile A.Y'nin kullandığı 39 AAH 701 plakalı otomobil, Tatarköy Otoban Köprüsü mevkisinde çarpıştı.
Otomobilde sıkışan Akar, kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü A.Y. yaralandı.
Akar'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yaralı A.Y. de aynı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen