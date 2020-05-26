Kırklareli'nde iki katlı metruk binada yangın çıktı
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Kırklareli'nde iki katlı metruk binada yangın çıktı

Kırklareli'nde iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde iki katlı metruk binada yangın çıktı
26.05.2020 06:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 07:04

Kırklareli'nde iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Hasan Paşa Sokak'ta bir binadan alevlerin yükseldiğini gören bekçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yanan evin yanındaki üç katlı binanın sakinleri de tahliye edildi.

Yangın esnasında metruk binanın dış kısmındaki merdiven korkuluklarında bulunan Türk bayrağını gören itfaiye eri, çalışmasını yarıda keserek bayrağı bulunduğu yerden aldı.

İtfaiye eri, Türk bayrağını itfaiye aracına bıraktıktan sonra söndürme işlemine devam etti.

Yaklaşık 1 saatlik çaba sonrası söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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