Kırklareli'nde iki ilçe ve 38 köyde elektrik kesintisi uygulanacak
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Kırklareli'nde iki ilçe ve 38 köyde elektrik kesintisi uygulanacak

Kırklareli'nde iki ilçe ve 38 köyde elektrik kesintisi uygulanacak
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde iki ilçe ve 38 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kırklareli'nde iki ilçe ve 38 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs Pazar günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerine elektrik verilemeyecek.

Ayrıca Babaeski ilçesine bağlı Düğüncülü, Pancarköy, Çiğdemli, Katranca, Nadırlı, Karamesutlu, Çavuşköy, Kadıköy, Kumrular, Mutlu, Sofuhalil, Müsellim, Osmaniye, Taşağıl, Erikleryurdu, Karabayır, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Nacak, Oruçlu, Terzili, Yeniköy, Hazinedar, Değirmencik, Minnetler, Ertuğrulköy, Taşköprü, Çengerli, Kuleli ve Ağayeri köyleri ile Pehlivanköy ilçesine bağlı Doğanca, Yeşilpınar, Kuştepe, Akarca, Kumköy, İmam Pazarı, Hıdırca ve Yeşilova köylerinde de kesinti yapılacak.

Söz konusu kesintiler 06.00-08.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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