Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,86 arttı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracat rakamlarının geçen yılın ocak ayına göre yüzde 45,86 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 ocak ayında 11 milyon 900 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

İhracat rakamlarının artmasının önemli olduğunu ifade eden Ilık, şöyle devam etti:

"Ocak ayında ilimizden yapılan ihracat bir önceki aya göre yüzde 23,79 azalış, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise yüzde 45,86 artış gösterdi. Ocak ayında en çok hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil, hazır giyim, demir, meyve, sebze, makine aksamları, mobilya, kağıt, orman ürünleri ve kimyevi maddeler ön sıraya çıktı. İhracat Yapılan ülkeler arasında ise Angola, Almanya, Bulgaristan, Nijerya, Hollanda, Romanya, Kenya, Gana, Estonya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler yer aldı."