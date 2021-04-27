Kırklareli'nde İHH ihtiyaç sahibi 250 aileye yardım kolisi dağıttı
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Kırklareli'nde İHH ihtiyaç sahibi 250 aileye yardım kolisi dağıttı

Kırklareli'nde İHH ihtiyaç sahibi 250 aileye yardım kolisi dağıttı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli İHH İnsanı Yardım Derneği Başkanı Şeref Özcan, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımında bulunduklarını bildirdi.

Kırklareli İHH İnsanı Yardım Derneği Başkanı Şeref Özcan, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımında bulunduklarını bildirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerinin zor günler geçirdiğini belirtti.

Milyonlarca kişinin ramazanda yeniden hatırlanmanın umudunu taşıdığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Kırklareli İHH İnsani Yardım Derneği olarak her yıl olduğu gibi bu ramazan da din, dil, ırk farkı gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerine, hatırlanmayı bekleyen kimsesizlere ve sıkıntıya düşmüş çaresizlere umut olmak için yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki iyilik paylaşıldıkça umut var olmaya devam edecek. Bu kapsamda Kırklareli'nde 250 ramazan kumanya paketini ihtiyaç sahibi, yetim ve mülteci ailelere teslim ettik. Bunun yanı sıra bağışçılarımızdan gelen alışveriş kartları da yine yetim ailelerimiz başta olmak üzere diğer ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bilindiği gibi salgının etkisi tüm dünyada devam ediyor. İhtiyaç sahipleri daha fazla yardıma muhtaç hale geldi. Zekat ve fitre bağışları ile bizler yetimlerin yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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