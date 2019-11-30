Kırklareli'nde "İHA Pilotluk Lisansı Eğitimi Projesi" başlatıldı

30.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:00

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Tarımında Teknolojik Dönüşüm İnsansız Hava Araçları (İHA1) Pilotluk Lisansı Eğitimi Projesi" başlatıldı.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeline İnsansız Hava Aracı (İHA) pilot eğitimi verileceğini söyledi.

Eğitimin finansal giderlerinin Trakya Kalkınma Ajansı ile imzalanan sözleşme kapsamında ajans tarafından karşılanacağını ifade eden Sağdıç, eğitimin 36 saat süreceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım 4.0 uygulamaları kapsamında, tarımda teknolojik yeniliklerin kullanılması amacıyla İHA sistemleri talimatına uygun olarak lisans eğitiminin planlandığını aktaran Sağdıç, personel eğitiminin ardından tarımda teknoloji içeren ekipmanlardan yararlanacaklarını kaydetti.

Arazi çalışmalarında İHA'lardan yararlanacaklarını dile getiren Sağdıç, "Ağırlığı 4-25 kilogram olan İHA'lar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından kullanılabilecek. İHA'lar ile ürün ekiliş kontrolleri, üzümde rekolte tahminleri, mera ıslah çalışmaları, yasa dışı balık avcılığı denetimi, doğal afet ve diğer zararların tespitlerinde çok faydalı olacak. Ayrıca su kaynaklarının doğru kullanımı alanında kullanılmasını hedefliyoruz. İlçede 43 bin dekar sulu, 760 bin dekar susuz ekili alan ve 53 bin dekar da mera alanı bulunuyor. Müdürlüğümüzün çalışmalarında İHA'ların kullanılması tasarruf da sağlayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA