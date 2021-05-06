Kırklareli'nde huzurevi sakinleri tarımsal faaliyetlerle zaman geçiriyor

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma" sürecinde huzurevlerinde kalan yaşlılar, aktif yaşlanma süreçlerine destek için kaldıkları huzurevlerinin bahçelerinde meyve-sebze ekimi gerçekleştiriyor.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma" sürecinde huzurevlerinde kalan yaşlılar, aktif yaşlanma süreçlerine destek için kaldıkları huzurevlerinin bahçelerinde meyve-sebze ekimi gerçekleştiriyor.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, huzurevlerinde kalan yaşlılar salgınla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde sokağa çıkamadıkları için huzurevlerinin bahçelerinde toprakla buluşuyor.

Yaşlıların salgın döneminde hareketliliğini arttırmak, aktif yaşlanmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, huzurevi sakinleri yaşlarına ve sağlık durumlarına uygun olacak şekilde bahçe düzenlemesi, meyve ve sebze ekimi, fidecilik çalışması faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal da zaman zaman yaşlıların faaliyetlerine katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran