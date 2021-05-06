Kırklareli'nde huzurevi sakinleri tarımsal faaliyetlerle zaman geçiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde huzurevi sakinleri tarımsal faaliyetlerle zaman geçiriyor

Kırklareli'nde huzurevi sakinleri tarımsal faaliyetlerle zaman geçiriyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma" sürecinde huzurevlerinde kalan yaşlılar, aktif yaşlanma süreçlerine destek için kaldıkları huzurevlerinin bahçelerinde meyve-sebze ekimi gerçekleştiriyor.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma" sürecinde huzurevlerinde kalan yaşlılar, aktif yaşlanma süreçlerine destek için kaldıkları huzurevlerinin bahçelerinde meyve-sebze ekimi gerçekleştiriyor.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, huzurevlerinde kalan yaşlılar salgınla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde sokağa çıkamadıkları için huzurevlerinin bahçelerinde toprakla buluşuyor.

Yaşlıların salgın döneminde hareketliliğini arttırmak, aktif yaşlanmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, huzurevi sakinleri yaşlarına ve sağlık durumlarına uygun olacak şekilde bahçe düzenlemesi, meyve ve sebze ekimi, fidecilik çalışması faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal da zaman zaman yaşlıların faaliyetlerine katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Burak Yılmaz Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde huzurevi sakinleri tarımsal faaliyetlerle zaman geçiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:00:43. #1.14#

title