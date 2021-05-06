Kırklareli'nde huzurevi sakinleri Hıdrellez'i kutladı

Lüleburgaz ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılar yaktıkları ateşten atlayıp Hıdrellez'i kutladı.

Lüleburgaz ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılar yaktıkları ateşten atlayıp Hıdrellez'i kutladı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Lüleburgaz Huzurevinde kalan yaşlıların Kovid-19 tedbirlerine uyarak Hıdırellez ateşi yaktıkları belirtildi.

Huzurevi sakinlerinin baharın gelişini kutladıkları aktarılan açıklamada, bu tür etkinliklerin yaşlıların moral ve motivasyonlarına da katkı sağladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran