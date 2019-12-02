Kırklareli'nde hırsızlık zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Kırklareli'nde hırsızlık zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kırklareli'nde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:10
Kırklareli'nde hırsızlık zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

'nde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ilçesine bağlı beldesinde R.B'ye ait iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K, S.Y. ve A.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Olay

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde R.B'ye ait iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla M.K yönetimindeki kamyonet kent merkezi yakınlarında durdurulmuş, kamyonette yapılan aramada, iş yerinden çalındığı belirlenen malzemeler ele geçirilmişti.

Şüpheliler gözaltına alınırken, hırsızlıkta kullanılan kamyonet trafikten men edilmişti.

Kaynak: AA
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