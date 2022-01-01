Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri ormanda saklanırken JASAT tarafından yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde jandarma ekipleri, 3 hırsızlık zanlısını ormanda saklanırken yakaladı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri, 3 hırsızlık zanlısını ormanda saklanırken yakaladı.
Pazarlı köyünde M.Ş'nin bağ evinden televizyon, akü, invertör ile güneş enerji panellerinin çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayı gerçekleştiren şüphelileri tespit etti.
Zanlıların ormanda saklandığını belirleyen ekipler, H.Ş, S.D. ve S.M'yi yakaladı.
Şüphelilerin sabıka kayıtlarının olduğu, S.M'nin uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı öğrenildi.
Zanlılara ait araç ile çalıntı malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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